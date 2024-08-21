Адиев назвал причину ухода из сборной Казахстана

Тренер «Ахмата» Магомед Адиев ответил на вопрос о проблеме с возрастными центральными защитниками в сборной Казахстана.

— У сборной есть такая проблема в центре обороны, что только Алип находится в хорошем возрасте. Марочкину и Малому по 34 года. На подходе есть Алибек Касым, как вы сказали. Ерланову 31 год. Как в ближайшем будущем эту проблему решить? Есть ли вообще на подходе молодые защитники?

— Надо искать. Другого выхода нет. Когда я беседовал со Станиславом Саламовичем, этот вопрос тоже поднимали именно так. Я ему сказал свое видение по защитникам. Надо очень усиленно искать этих центральных защитников, потому что там особо развернуться варианта нет. По большому счету в этом-то и была проблема. Можно сказать, что меня тоже это сподвигло на уход из сборной. Я так и сказал Барменкулову, что сейчас очень тяжелое время и идет переходная стадия. Надо искать новых футболистов и встраивать в командную игру. На это всегда нужно время. Сейчас результаты могут быть неоднозначные. Я это так видел и Барменкулову прямо сказал, что здесь нужен новый тренер, который со своим взглядом и багажом может развернуть тот багаж. Если я остаюсь, мне нужно обновлять сборную. А это непростой и долгий процесс, — сказал Адиев Meta-ratings.kz.

Напомним, 31 мая пресс-служба КФФ объявила об уходе Магомеда Адиева, при котором сборная Казахстана выиграла группу Лиги наций и впервые попала в дивизион В.