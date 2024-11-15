Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 12:45

Адиев — о Черчесове и журналистах: «В какой-то мере они привыкли друг к другу»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об отношениях нынешнего наставника команды Станислава Черчесова с казахстанскими журналистами.

«Мы все знаем Станислава Саламовича и его стиль общения. Понятно, что для казахстанских журналистов это что-то новое. В какой-то мере они привыкли друг к другу. Я считаю, что журналистам надо готовиться к интервью и знать, кому они задают вопросы. Также и главному тренеру надо готовиться к встрече с журналистами и знать, как правильно отвечать. В моем понимании это так. Для меня нет ничего сверхъестественного в общении Станислава Саламовича с журналистами, мы же все его знаем», — сказал Адиев «СЭ».

13 октября после матча Лиги наций со Словенией (0:1) Черчесов принял участие в пресс-конференции, в ходе которой ему задали вопрос на казахском языке. Тренер с иронией ответил журналисту, одетому в футболку «ПСЖ»: «Ты по-французски сейчас говоришь?» Это вызвало широкий резонанс в казахстанском обществе.

Магомед Адиев
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
СМИ допустили конец финансирования Украины при победе Трампа
В Пентагоне заявили о шоке из-за уровня вооружения йеменских хуситов
В ООН объяснили отсутствие реакции на обвинения Киева в убийствах журналистов из РФ
«Санкт-Паули» объявил об уходе из соцсети Х из-за политики Илона Маска
Армения проиграла Фарерам в матче Лиги наций
Амарала уволили два футболиста, имена кандидатов в спортдиры уже известны, но причем тут Черчесов? Что происходит в «Спартаке» во время паузы в РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя