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Сегодня, 16:40

Адиев: «Все разговоры о получении гражданства Казахстана отложены»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос о получении им местного гражданства.

«По получению гражданства Казахстана все разговоры отложены. Первостепенно — доигрываем игры отборочного цикла. И нельзя забывать, что весной предстоят отборочные игры через Лигу наций. А дальше могут быть разные сценарии: продолжу, уволюсь или буду совмещать посты», — цитирует Адиева Sport24.

46-летний российский специалист является главным тренером сборной Казахстана с весны 2022 года. Команда под его руководством занимает 3-е место в турнирной таблице группы H отборочного турнира Евро-2024, уступая как расположившейся на второй строчке Словении, так и лидеру группы Дании 4 очка.

Источник: https://sport24.ru/football/news-592097-adiyev-razgovory-o-poluchenii-grazhdanstva-kazakhstana-otlozheny
Магомед Адиев
Сборная Казахстана по футболу
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