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Сегодня, 15:27

Адиев заявил о готовности вернуться в сборную Казахстана

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Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в разговоре с «СЭ» рассказал, готов ли вернутся в национальную команду в качестве главного тренера.

«У меня никаких контактов не было с президентом федерации Казахстана. Готов ли рассмотреть предложение? Даже если мне поступает предложение со второй лиги, то я рассматриваю его. Потому что я должен проявить уважение к тем людям, которые пришли ко мне с предложением. Поэтому если бы у меня было предложение от сборной Казахстана, конечно, я бы его рассмотрел, проявив тем самым уважение. Принять или не принять — уже совершенно другой вопрос», — сказал Адиев «СЭ».

Адиев возглавлял национальную команду с 2022 по 2024 год. Под его руководством сборная Казахстана провела 21 матч, одержала 11 побед, 1 раз сыграла вничью и уступила в 9 встречах.

27 января казахстанская федерация футбола (КФФ) объявила об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной.

Александр Абустин

Магомед Адиев
Сборная Казахстана по футболу
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