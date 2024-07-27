Барменкулов — о подаренной Адиеву машине: «Он заслужил такого отношения к себе»

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов рассказал о подаренном бывшему главному тренеру сборной Магомеду Адиеву автомобиле.

— Но вы же видели информацию в социальных сетях и в СМИ о том, что после одного из матчей, когда он одержал победу, вы ему ключи от автомобиля вручили?

— Я проанализировал ситуацию после поражения от Словении. Чтобы идти вперед, говорят, нужно вернуться назад. Это было тяжелое поражение для нас. такой был тяжелый проигрыш для нас. А еще была немного обида того, что основные ключевые игроки, как-то выпали. Мы верим в футбольного бога. Значит, что-то мы не так сделали и нарушили правила. Почему выключается сразу пять основных игроков национальной сборной? Их и так у нас немного. Наша сборная держится на 15 игроках. Сложно, когда некем подпитывать. Смотрю на Магомеда и вижу бессилие, когда у него некого вытащить на поле в тот момент. Мы их задавили в один период эти 20 минут, это была паника. Мы видели, что случилось с их тренером. Они же не знали, что делать. В это время нужен был кто-то из сильных игроков, а в это время никого нет. Я вижу, что Адиеву некого выпустить. Значит, мы где-то недоработали. Я тоже в таком состоянии был, две недели после этого ни с кем не разговаривал. Никуда не выходил и сидел дома, ни с кем не встречался, потому, что это было тяжелое состояние, все было в наших руках и все. После этого, естественно, я решил поддержать Адиева. Он это потом заслужил. Он заслужил такое отношение, такое внимание, — приводит слова Барменкулова Meta-ratings.kz.

Адиев возглавляет «Ахмат» с апреля 2024 года. Под его руководством грозненцы провели 9 матчей, в которых одержали 5 побед и уступили в 4 встречах. «Ахмат» финишировал на десятом месте в РПЛ.

В конце мая Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Перед этим он совмещал посты в национальной команде и клубе.