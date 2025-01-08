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Сегодня, 13:27

Агент Барача сообщил, что футболист будет играть в Европе

Камила Абдурахманова
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Стипе Лапич, агент экс-центрального защитника «Актобе» Матео Барача заявил, что у хорватского футболиста есть предложения из Европы.

«Есть пара предложений по Матео, но в Казахстан он не вернется — остается в Европе. Пара вариантов есть, на днях все решим», — сказал Лапич Legalbet.kz.

30-летний Барач перешел в «Актобе» в феврале 2024 года как свободный агент, подписав однолетний контракт. За казахстанский клуб Барач провел 24 матча, забив один мяч и отдав две результативные передачи.

Ранее футболист выступал за российские клубы «Крылья Советов» и «Сочи», а также за австрийский «Рапид», бельгийский «Остенде», швейцарский «Волен», хорватские команды «Осиек», «Шибеник» и «Хрватски Драговоляц».

Источник: Legalbet.kz
ФК Актобе
Матео Барач
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