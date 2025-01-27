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Агент Барбоза: «На Черчесова будет спрос в Европе после увольнения из Казахстана»

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Португальский агент Паулу Барбоза высказался об отставке российского специалиста Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

Станислав Черчесов. Три вопроса для Черчесова после ухода из сборной Казахстана. Колонка Казакова

«Это совсем несправедливое решение. Такое решение — вопрос доверия, не очень этично получилось. Для любого тренера цикл заканчивается волнением. Когда у тебя неудачная работа — это конец. Конечно, результаты Казахстана ни на что не повлияют, на Черчесова будет спрос в Европе. Он еще будет востребован. Сборная Казахстана находилась в непростом положении, менялось поколение. Нужно было время, за короткий срок сложно работать», -цитирует Metaratings.ru Барбозу.

Черчесов возглавлял сборную Казахстана с июня 2024 года. Под его началом казахстанская сборная лишь единожды сыграла вничью в шести матчах Лиги наций УЕФА и досрочно покинула дивизион B, не сумев забить ни одного мяча в ворота соперников.

Источник: metaratings.ru
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Станислав Черчесов
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