Агент Барбоза: «На Черчесова будет спрос в Европе после увольнения из Казахстана»

Португальский агент Паулу Барбоза высказался об отставке российского специалиста Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Это совсем несправедливое решение. Такое решение — вопрос доверия, не очень этично получилось. Для любого тренера цикл заканчивается волнением. Когда у тебя неудачная работа — это конец. Конечно, результаты Казахстана ни на что не повлияют, на Черчесова будет спрос в Европе. Он еще будет востребован. Сборная Казахстана находилась в непростом положении, менялось поколение. Нужно было время, за короткий срок сложно работать», -цитирует Metaratings.ru Барбозу.

Черчесов возглавлял сборную Казахстана с июня 2024 года. Под его началом казахстанская сборная лишь единожды сыграла вничью в шести матчах Лиги наций УЕФА и досрочно покинула дивизион B, не сумев забить ни одного мяча в ворота соперников.