Агент Коновалова заявил, что вратарь расторг контракт с «Тоболом» из-за проблем с визой

Агент 29-летнего футболиста Ивана Коновалова Станислав Станиславский объяснил причину расторжения контракта российского голкипера с казахстанским «Тоболом».

«Проблема заключалась в том, что российские футболисты испытывают трудности с получением визы для участия в еврокубках из-за санкций. «Тобол» будет участвовать в квалификации Лиги Европы, руководство и игрок решили не рисковать и по взаимному согласию расторгли договор. Сейчас рассматриваем варианты, но пока не будем называть клубы», — приводит слова Станиславского Metaratings.ru.

29-летний Коновалов выступает за «Тобол» с февраля 2023 года после перехода из шотландского «Ливингстона». Всего на счету вратаря за казахстанский клуб 31 пропущенный мяч в 28 матчах, а также 10 сухих матчей.