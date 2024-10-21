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Агент Миладиновича заявил, что к защитнику был предметный интерес из Турции и России

Алина Савинова
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Антон Синьков, агент защитника Ивана Миладиновича, заявил, что игрок останется в «Тоболе» на сезон 2025 года.

«Иван останется в «Тоболе» на следующий сезон. Контракт с клубом действует еще год. Его там, в принципе, все устраивает. Насколько я знаю, даже капитаном хотели сделать — но он сам сказал, что не совсем правильно отдавать или забирать повязку по ходу сезона», — цитирует Синькова Legalbet.kz.

Также агент ответил на вопрос об интересе к 30-летнему футболисту со стороны других клубов.

«По поводу интереса к нему — было пару звонков, но таких... Я их называю прощупыванием почвы. Из Турции и из России был предметный интерес летом — от команды, которая вышла в премьер-лигу. У Ивана же есть русский паспорт — он не является легионером в России. Это, в свою очередь, какую-то определенную роль играло в переговорах. Но потом как бы все застопорилось. Поэтому даже не стали тревожить руководство «Тобола» высшее», — добавил он.

Миладинович перешел в «Тобол» в январе 2024 года после окончания контракта с «Сочи». Он сыграл 25 матчей за костанайскую команду во всех турнирах и забил один гол.

Источник: Legalbet.kz
Иван Миладинович
Футбол
ФК Тобол

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