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Сегодня, 09:01

Агент: «Интерес «Ахмата» к Самородову подтвердить пока не могу»

Алина Савинова
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Дмитрий Кигинько, представитель полузащитника «Актобе» Максима Самородова, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Ахмата».

«Интерес «Ахмата» к Самородову подтвердить пока не могу. К нему вообще в принципе большой интерес от многих клубов, в том числе из РПЛ. Были разговоры и переговоры по поводу его перехода в Россию. Самородов многим интересен. Не готов назвать конкретные клубы, потому что пока переговоры ничем не завершились. Если говорить про «Ахмат», то, конечно, есть фактор Адиева. Это не надо списывать со счетов, потому что Самородов может быть интересен Магомеду», — цитирует Кигинько Sport24.

22-летний Самородов выступает за «Актобе» с 2019 года. Его контракт с казахстанской командой рассчитан до 31 декабря 2024-го.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Актобе
ФК Ахмат
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