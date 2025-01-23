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Сегодня, 10:35

Агент Вагнера Лава допустил возвращение бразильца в «Кайрат»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав готов рассмотреть возвращение в «Кайрат», сообщил агент игрока Эвандро Феррейра.

«Да, Вагнер и я были бы безумно рады возвращению в Казахстан. Любой клуб? Нет, только «Кайрат». Нам было бы интересно рассмотреть предложение из «Кайрата», — сказал Феррейра Legalbet.kz

С лета 2024 года Вагнер Лав играет за «Аваи» в бразильской серии Б. 40-летний форвард провел в сезоне-2024 25 матчей, забил три мяча и отдал результативную передачу.

Бразилец играл за алматинский «Кайрат» с 2020 по 2022 год (57 матчей, 27 голов и 20 голевых передач).

Источник: Legalbet
Вагнер Лав
ФК Кайрат
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