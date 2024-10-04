«Актобе» сыграет с «Кайратом» в чемпионате Казахстана 4 октября

«Актобе» сыграет с «Кайратом» в матче 22-го тура чемпионата Казахстана в пятницу, 4 октября. Игра состоится на «Центральном стадионе» в Актюбинске (Казахстан). Стартовый свисток прозвучит в 14.00 мск (в 16.00 по астанинскому времени).

Ключевые события встречи «Актобе» — «Кайрат» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В Казахстане в прямом эфире смотреть трансляцию матча можно на телеканале Q League, сайтах QFootball.kz и QFL.KZ, а также в мобильном приложение Q Football.

По итогам 21-го тура премьер-лиги «Актобе» набрал 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Кайрат» с 35 баллами идет на третьей строчке чемпионата.

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