Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 11:36

«Актобе» сообщил о расторжении контракта с Парфеновым

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Актобе» Дмитрий Парфенов покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба из Казахстана.

Контракт с 49-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон.

«Футбольный клуб «Актобе» выражает огромную благодарность Дмитрию Владимировичу и желает дальнейших успехов в карьере», — говорится в заявлении.

Парфенов возглавлял «Актобе» с декабря прошлого года. Под его руководством команда выходила в финал Кубка Казахстана.

31 августа «Актобе» дома проиграл «Елимаю» (1:3) в 19-м туре чемпионата Казахстана. Команда занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Кайрата» на одно очко.

Источник: ФК «Актобе»
Дмитрий Парфенов
Футбол
ФК Актобе
5
Обсудить
Читайте также
«Наполи» исключил Виктора Осимхена из заявки на сезон
Папин vs Валера: бой, когда не хочется смотреть на ринг-герлз
Полиция задержала напавших на свадебный автобус в Подмосковье
Арбитр Карасев засудил казанцев, Станкович выгородил Зобнина, а трансфер Соболева устроил всех. Что произошло после матча «Спартака» с «Рубином»
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Не вышел на связь: на Камчатке пропал пассажирский вертолет
Популярное видео
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя