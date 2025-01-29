Мостовой: «Не удивлен отставкой Черчесова»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Давайте вернемся год назад, когда его назначили главным тренером. Причем назначили с такими лозунгами, что у них сильная сборная, пошумят. Я еще тогда сказал: «Какие лозунги? Вы посмотрите таблицу, какие команды против вас будут играть». Поэтому не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Я сразу сказал, что рано или поздно там будет так, как и было. Какая разница, какой человек придет. Играют футболисты, если там состав слабее Дании, Норвегии. Одну игру можно сыграть на высоком уровне, но не 10-12. Поэтому я не удивлен отставкой», — цитирует Vprognoze.ru Мостового.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. Под руководством 61-летнего тренера команда сыграла шесть матчей, в которых потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью, не забив ни одного мяча и пропустив 15.