Попов: «Менталитет, образование — все ущербное и в России, и в Казахстане»

Экс-защитник сборной Казахстана Алексей Попов объяснил, почему казахстанские футболисты не переходят в клубы из России.

«Видимо, такая же ситуация, как в России с россиянами. Легче играть дома — несложный чемпионат, платят прилично. Зачем ехать в другую среду, если в Казахстане получаешь хорошую зарплату?! Менталитет, образование — все ущербное и в России, и в Казахстане. Плюс санкции и отсутствие еврокубков сказываются», — заявил Попов корреспонденту Legalbet.kz Виталию Гетцу.

Сейчас в РПЛ играет только один футболист из Казахстана — 24-летний защитник «Зенита» Нуралы Алип.