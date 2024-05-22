Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 02:10

Попов: «Менталитет, образование — все ущербное и в России, и в Казахстане»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-защитник сборной Казахстана Алексей Попов объяснил, почему казахстанские футболисты не переходят в клубы из России.

«Видимо, такая же ситуация, как в России с россиянами. Легче играть дома — несложный чемпионат, платят прилично. Зачем ехать в другую среду, если в Казахстане получаешь хорошую зарплату?! Менталитет, образование — все ущербное и в России, и в Казахстане. Плюс санкции и отсутствие еврокубков сказываются», — заявил Попов корреспонденту Legalbet.kz Виталию Гетцу.

Сейчас в РПЛ играет только один футболист из Казахстана — 24-летний защитник «Зенита» Нуралы Алип.

Источник: https://legalbet.kz/news/16525004/
Футбол
Алексей Попов
7
Читайте также
Девушка-боец UFC рассказала о попытке продать ее в секс-рабство в США
Головина признали лучшим игроком «Монако» в сезоне-2023/24
Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT
В РПЛ из Первой лиги поднимаются клубы без болельщиков, с пустыми трибунами и долгами. Что происходит с «Химками», «Махачкалой» и «Арсеналом»
Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета никаба в России
Россияне рассказали о способах отслеживания доходов и расходов
Популярное видео
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Дмитрий Овчинников возвращается в «Сибирь»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Интервью с Романом Ротенбергом и репортаж с Кубка Юнисон
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 3
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Прохоркин покидает «Авангард»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Источник: Кержаков стал главным тренером «Кайрата»