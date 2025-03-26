Али Алиев — о натурализации в сборной Казахстана: «Нам нужно точечно усилить позиции»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана Али Алиев после матча с Лихтенштейном (2:0) затронул тему натурализации игроков.

«Вопрос натурализации — это глубокая и серьезная тема. Мы обязательно будем обсуждать ее с президентом федерации. У нас есть позиции, которые требуют точечного усиления, и мы должны понимать, кто действительно может помочь сборной, особенно в матчах против таких соперников, как Бельгия и Уэльс.

Когда-то много вопросов было по Жукову, но он вышел, показал уровень и реально помог команде. Он гражданин Казахстана, и мы это уважаем. Все, что будет решено, мы обязательно доведем до общественности — открыто и прозрачно», — приводит слова Алиева Metaratings.kz.