Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Казахстан
Футбол

16 января, 23:37

Кулшинбаев: «Считаю, что пока «Кайрат» неплохо усилился»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной Казахстана U21 и «Жетысу» Алмас Кулшинбаев оценил трансферную кампанию алматинского «Кайрата».

«Команду покинуло много местных игроков. Да, «кайратовцы» своими местными игроками неплохо играли, но до высоких целей этот состав недотягивал. Поэтому в конце чемпионата в команде играло много легионеров, которые, по сути, добыли победу для алматинцев в год 70-летия клуба. Если говорить по новичкам, то голкипер Заруцкий достаточно неплохого уровня. Жоржиньо, которого мы успели заметить по играм за люксембургский «Дифферданж», очень добротный форвард. Плюс взяли универсального игрока Тапалова, который может сыграть на нескольких позициях. Считаю, что пока «Кайрат» неплохо усилился», — цитирует Кулшинбаева Legalbet.kz.

В 2024 году «Кайрат» в четвертый раз в своей истории стал чемпионом Казахстана. Новый сезон турнира стартует в марте 2025-го.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Кайрат
Читайте также
Украинские СМИ сообщили о бунте жителей Закарпатья против мобилизации
Умер трехкратный призер Олимпиады пловец Дмитрий Волков
«Динамо» потеряло Тюкавина, Бителло и Чавес бегут
Российская самбистка и дзюдоистка Баранова умерла в возрасте 33 лет
Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января
Американский кинорежиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет
Сегодня
Вчера
Неделя