Кулшинбаев: «Считаю, что пока «Кайрат» неплохо усилился»

Бывший главный тренер сборной Казахстана U21 и «Жетысу» Алмас Кулшинбаев оценил трансферную кампанию алматинского «Кайрата».

«Команду покинуло много местных игроков. Да, «кайратовцы» своими местными игроками неплохо играли, но до высоких целей этот состав недотягивал. Поэтому в конце чемпионата в команде играло много легионеров, которые, по сути, добыли победу для алматинцев в год 70-летия клуба. Если говорить по новичкам, то голкипер Заруцкий достаточно неплохого уровня. Жоржиньо, которого мы успели заметить по играм за люксембургский «Дифферданж», очень добротный форвард. Плюс взяли универсального игрока Тапалова, который может сыграть на нескольких позициях. Считаю, что пока «Кайрат» неплохо усилился», — цитирует Кулшинбаева Legalbet.kz.

В 2024 году «Кайрат» в четвертый раз в своей истории стал чемпионом Казахстана. Новый сезон турнира стартует в марте 2025-го.