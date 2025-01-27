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Сегодня, 18:47

Канчельскис считает, что приход Черчесова в сборную Казахстана не был ошибкой

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Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход Станислава Черчесова из сборной Казахстана.

«Нет результата — и все. Какие еще вопросы? Это тренерская доля такая. Как бы мы не хотели, но здесь нет результата. Был ли приход ошибкой? Я бы не сказал, что это ошибка. Бывают такие ситуации, когда с одной командой работаешь хорошо, а с другой — нет. Поэтому я бы не сказал, что это ошибка, просто не повезло», — сказал Канчельскис «СЭ».

Станислав Черчесов. Три вопроса для Черчесова после ухода из сборной Казахстана. Колонка Казакова

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. Под руководством 61-летнего тренера команда сыграла шесть матчей, в которых потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью, не забив ни одного мяча и пропустив 15.

Александр Абустин

Андрей Канчельскис
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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