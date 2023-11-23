Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал увольнение с поста генерального директора «Тобола».

«Я от журналистов узнаю, что меня уволили. А за что и на каком основании, я не знаю. Мне никто ничего не объяснял и никакие документы не предоставлял. Я сейчас в отпуске. Честно говоря, я устал от этих жуликов и негодяев», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Также он назвал совладельца «Тобола» Алимжана Калдиярова и еще одного неназванного человека мошенниками, которые начали заниматься в клубе левыми делами.

54-летний специалист занимал пост гендиректора «Тобола» с июля 2023 года. До этого Канчельскис тренировал узбекистанский «Навбахор» (2019-2020).

«Тобол» занял восьмое место в чемпионате Казахстана-2023, набрав 34 очка в 26 матчах. Победителем турнира впервые в истории стал клуб «Ордабасы».