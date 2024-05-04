Канчельскис: «Мне предлагали Дениса Глушакова в «Тобол»

Бывший генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис рассказал, что клубу предлагали кандидатуру российского полузащитника Дениса Глушакова. Однако игрок перешел в «Урарту».

«Мне предлагали Дениса Глушакова в «Тобол», но я ответил, что все вопросы — к главному тренеру. Я озвучил его кандидатуру Миличу Чурчичу, но он принял решение и сказал нет», — приводит Meta-ratings.kz слова Канчельскиса.

В этом сезоне 37-летний россиянин сыграл в 12 матчах за армянский клуб и сделал одну результативную передачу.