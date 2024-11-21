Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 13:24

Антикор проверяет деятельность экс-главы КФФ Барменкулова

Telegram Дзен

Деятельность бывшего президента Федерации футбола Казахстана (КФФ) Адилета Барменкулова расследуют в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции. Об этом сообщил журналист Legalbet.kz Анар Ибрагимов.

В разные годы Барменкулов работал директором физико-математической школы Tamos, генеральным директором «Центра экспертизы и сертификации нефти и нефтепродуктов Аналит», главой группы компаний «Таймас», председателем комитета транспорта и путей сообщения МТиКРК, зампредом «Корпорации Казахмыс».

53-летний Барменкулов покинул пост президента КФФ 8 ноября 2024 года. Он возглавлял организацию с 2022 года.

Источник: Legalbet.kz

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Сборная России может провести товарищеский матч с Уругваем
Валерий Газзаев: «Административный ресурс у «Динамо», «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» не меньше, чем у «Зенита»
Бывший шинный завод Bridgestone возобновил производство в Ульяновске
Футболист сборной США Пулишич отпраздновал гол танцем Трампа
Средства ПВО РФ сбили две дальнобойные ракеты Storm Shadow
На Западе всё чаще задумываются о замене Зеленского. И вот почему
Сегодня
Вчера
Неделя