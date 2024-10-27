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«Астана» — «Актобе»: онлайн-трансляция матча премьер-лиги Казахстана

«Астана» и «Актобе» встретятся в 24-м туре чемпионата Казахстана
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Астана» и «Актобе» встретятся в матче 24-го тура высшей лиги Казахстана в воскресенье, 27 октября. Игра пройдет на «Астана Арене», стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет казахстанский канал Qazsport, трансляция начнется за 10 минут до игры.

Ключевые события игры «Астана» — «Актобе» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Казахстан: Высшая лига. 24-й тур
27 окт, 16:00. Astana Arena (Астана)
Астана
Актобе

Обе команды набрали в чемпионате Казахстана по 37 очков. «Астана» провела 20 матчей, а «Актобе» — 21. Встреча команд в 7-м туре в мае завершилась вничью (1:1).

В сезоне-2023 «Астана» заняла второе место в чемпионате Казахстана (53 очка), а «Актобе» — третье (50 очков).

Футбол
ФК Актобе
ФК Астана

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