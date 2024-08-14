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«Астана» — «Корвинул»: смотреть трансляцию матча Лиги конференций

«Астана» сыграет с «Корвинулом» в Лиге конференций 14 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Марочкин (ФК «Астана»).
Фото ФК «Астана»
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«Астана» сыграет с румынским «Корвинул» в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций в среду, 14 августа. Игра пройдет на «Астана Арене» в Астане (Казахстан). Начало — в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми события противостояния «Астана» — «Корвинул» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Жители Казахстана смогут посмотреть трансляцию в прямом эфире бесплатно на телеканале «Ел Арна». Начало эфира — в 18.44 по астанинскому времени.

В первом матче соперников победу одержала команда из Казахстана со счетом — 2:1.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд
14 авг, 17:00. Astana Arena (Астана)
Астана
Корвинул

Лига конференций: новости и обзоры матчей, календарь и расписание игр, статьи и фото, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ»

Футбол
ФК Астана
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