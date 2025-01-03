Бабаян выделил главные спортивные события для Казахстана в 2024 году

Главный тренер футбольной «Астаны» Григорий Бабаян назвал главные спортивные события для Казахстана в 2024 году.

«Ну, главное спортивное событие для Казахстана в 2024 году — это, наверное, я бы отметил внутри страны Битву кочевников, где участвовало порядка двух с половиной тысяч спортсменов. Еще — золотая медаль Елдоса Сметова на Олимпиаде и приезд в Казахстан футбольного клуба «Челси», — приводит слова Бабаяна Legalbet.kz.

Пятые Всемирные Игры кочевников прошли в Астане с 8 по 13 сентября 2024 года. Первое место в медальном зачете занял Казахстан с 112 (43-32-27) медалями, на втором месте расположился Кыргызстан с 65 (19-21-25) медалями. Тройку замкнула Россия с 49 медалями (12-12-25).

Летом 2024 года дзюдоист Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Париже. В финале весовой категории до 60 килограммов он победил француза Луку Мхеидзе.