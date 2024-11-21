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Сегодня, 14:45

Барменкулов и Адиев могут трудоустроиться в один из казахстанских клубов

Камила Абдурахманова
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Бывший президент Федерации футбола Казахстана (КФФ) Адилет Барменкулов планирует продолжить работу в одном из казахстанских клубов, сообщает legalbet.kz

Кроме того, экс-глава КФФ хочет пригласить в свою команду бывшего главного тренера сборной Казахстана и «Ахмата» Магомеда Адиева.

19 ноября на экстренном собрании представителей КФФ 53-летний Барменкулов официально сложил с себя полномочия главы организации. Он руководил федерацией с 2022 года. 21 ноября появилась информация о том, что в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции начали расследование деятельности Барменкулова.

Источник: Legalbet.kz
Магомед Адиев
Футбол

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