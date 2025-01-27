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Сегодня, 19:14

Белоус назвал ожидаемой отставку Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана

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Бывший вице-президент «Локомотива» и экс-президент «Москвы» Юрий Белоус поделился мнением об отставке Станислава Черчесова с должности главного тренера сборной Казахстана.

Станислав Черчесов. Черчесов все-таки ушел из сборной Казахстана. При нем команда не выиграла ни одного матча

«Это ожидаемая новость. Нет результата у главного тренера, а если его нет, то, соответственно, о работе его судят по результату. А второй пункт здесь в том, что тот человек, который брал его на работу, сменил свое занятие, и пришел новый президент Федерации, и он будет ставить тренера по своему разумению и понятию», — цитирует Vprognoze.ru Белоуса.

Под руководством Черчесова сборная Казахстана осенью 2024 года выступала в дивизионе В Лиги наций, потерпев пять поражений при одной ничьей.

Источник: vprognoze.ru
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
Юрий Белоус
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