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Сегодня, 19:46

«Боавишта» хочет арендовать нападающего «Тобола» Чеснокова

Сергей Ярошенко
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«Боавишта» намерена подписать нападающего «Тобола» Ислама Чеснокова, сообщает Legalbet.kz.

По информации источника, португальский клуб направил костанайцам предложение по аренде игрока с опцией дальнейшего выкупа за 450 тысяч евро.

25-летний Чесноков выступает за «Тобол» с февраля 2023 года. В этом сезоне форвард сыграл четыре матча во всех турнирах, в которых сделал одну результативную передачу. Соглашение нападающего с текущим клубом рассчитано до 31 октября 2025. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.

После 18 туров чемпионата Португалии «Боавишта» с 12 очками идет на 18-й строчке в турнирной таблице.

Источник: Legalbet.kz
Футбол
ФК Боавишта
ФК Тобол
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