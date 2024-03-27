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27 марта, 13:40

Хамитов: «В казахстанском футболе пришло время отказаться от государственных денег»

Ана Горшкова
Корреспондент
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В казахстанском футболе пришло время отказаться от государственных денег, заявил боец ММА Куат Хамитов.

22 марта сборная Казахстана уступила Греции (0:5) в матче плей-офф Пути С Лиги наций. 27 марта команда проиграла на выезде Люксембургу (1:2) в товарищеском матче.

«Я думаю, пришло время отказаться от государственных денег. После таких поражений они должны сами признать, что у них не получается — и перестать трогать народные деньги. Так же — и другие виды спорта, где нет результатов! Это не просто критика, но есть решение. Футболисты должны бороться за обеспечение, за зарплату. Для мотивации нужно платить только тем, кто входит в топ-4 чемпионата Казахстана, а остальные силы бросить на детский футбол! Не говоря о постройках залов и стадионов. Я бы подписал контракт и отправил бы 6-7-летних детей играть в Европу лет на десять-пятнадцать», — приводит слова Хамитова Legalbet.kz.

Сборная Казахстана по футболу занимает 100-е место в рейтинге ФИФА.

Источник: Legalbet.kz
Сборная Казахстана по футболу
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