Рапопорт: «Кержаков не всегда умеет наладить отношения с руководителями клубов. Других причин такой такой карьеры не вижу»

Бывший тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал уход Александра Кержакова с поста главного тренера «Кайрата».

«Сложно сказать, что именно послужило причиной ухода Кержакова из «Кайрата», других клубов. Вообще, Саша по жизни неконфликтный человек, я его знаю, он учился в нашей школе «Зенит». Может, еще не умеет находить общий язык с руководством клубов. Такое умение обязательно должно быть, и его карьера – учеба в том числе в этом направлении. В футболе, как и во многих других сферах жизни, кто платит, тот и заказывает музыку. Может, у него какие-то конфликты возникали с боссами, может, Саша все еще чувствует себя лучшим бомбардиром, известным человеком в футболе, и это затрудняет общение.

Я думаю, Саша понимает, что футболист и тренер – разные профессии. Его работа в «Кайрате» дала хороший результат, команда идет на первом месте, может стать чемпионом. Если на него накричал матом в раздевалке президент клуба, – это одно, если дело в чем-то другом... Я думаю, в Кержакове еще живет футбольная звезда. Не всегда он умеет наладить отношения с руководителями клубов. Других причин такой такой карьеры не вижу», – цитирует «РБ Спорт» Рапопорта.