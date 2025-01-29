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Сегодня, 19:59

Булыкин считает, что Черчесов не останется без работы надолго после ухода из сборной Казахстана

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал уход Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Честно говоря, я слышал, что сборная обновлялась, поэтому и были такие неважные результаты. Вроде как была договоренность, что у Черчесова есть время и можно не смотреть на эти результаты... Но по итогу ему за это предъявили. Он думал, что у него есть время, но, к сожалению, не оказалось. Мы знаем, что судьба тренера зависит от результатов, а здесь результата не было. Поэтому много было негатива и в конце концов решили расстаться.

Не сомневаюсь, что Черчесов найдет, чем заняться. Но мне хотелось бы, чтобы он возглавил клуб РПЛ и показал всё, на что способен. Я считаю, что он хороший специалист и есть у него потенциал для успешной работы в клубе», — сказал Булыкин Vprognoze.ru.

61-летний Черчесов покинул сборную Казахстана 27 января, он работал в команд

Источник: Vprognoze.ru
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Дмитрий Булыкин
Станислав Черчесов
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