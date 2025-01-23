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Сегодня, 12:15

Бывший главный тренер молодежной сборной Казахстана надеется на попадание «Кайрата» в общий этап ЛЧ

Владислав Маслов
Корреспондент
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Экс-защитник «Кайрата» Алмас Кулшинбаев высказался о перспективах казахстанского клуба в розыгрыше Лиге чемпионов-2025/26.

«Касательно перспектив «Кайрата» в Лиге чемпионов, многое будет зависеть от жеребьевки. В свое время «Астана» дошла до группового раунда турнира, а нынешний состав алматинцев также вполне неплох. Будем надеяться, что «Кайрат» сможет сыграть в групповом этапе, все-таки давно там не было казахстанских клубов», — сказал Кулшинбаев Legalbet.kz.

По итогам сезона-2024 «Кайрат» стал чемпионом Казахстана и завоевал путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

«Астана» играла на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2015/16.

Источник: Legalbet
Лига чемпионов УЕФА
ФК Кайрат
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