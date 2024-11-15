Бывший тренер «Актобе» Парфенов подтвердил, что у него есть предложение из Казахстана

Бывший главный тренер «Актобе» Дмитрий Парфенов рассказал, что может возглавить казахстанский клуб.

«Определенное общение есть с клубами. Из Казахстана тоже есть клуб. Пока не могу озвучить его название», — цитирует Парфенова Legalbet.kz.

Парфенов возглавлял «Актобе» с декабря 2023 года по 1 сентября 2024-го. Его отправили в отставку, когда команда занимала второе место в КПЛ и вышла в финал Кубка Казахстана.

Ранее в своей карьере специалист работал таких клубах, как «Родина», тульский «Арсенал», «Урал», «Тосно» и «Текстильщик». Также он входил в тренерский штаб юношеской сборной России среди игроков до 17 лет.