Бывший тренер «Спартака» Грозный считает, что «Актобе» сможет побороться за победу в чемпионате Казахстана

Бывший главный тренер «Тобола», «Иртыша» и карагандинского «Шахтера» Вячеслав Грозный прокомментировал работу украинца Игоря Леонова, возглавляющего «Актобе».

«У Леонова не очень большой опыт на посту главного тренера, он все-таки больше работал с молодежью. Если он уже адаптировался к команде и к чемпионату Казахстана, то будет легче. Он, конечно, знает, что в каждом матче нужно играть на победу, чтобы привести чемпионство в Актобе. Желаю ему удачи в работе!

Главным тренером работать гораздо сложнее, чем помощником или тренировать молодежь. Главный тренер всегда находится под давлением, как руководства клуба, так и болельщиков. Плюс в «Актобе» от Леонова, конечно же, ждут первого места, но оно ведь одно, а желающих намного больше. Посмотрим, что у него получится с командой», — сказал Грозный Legalbet.kz.

Леонов возглавил «Актобе» в сентябре 2024 года. По итогам сезона-2024 «Актобе» под руководством 57-летнего тренера занял третье место в чемпионате страны, а также выиграл Кубок Казахстана и завоевал путевку в Лигу Европы.