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Сегодня, 02:29

Чан-у Ким: «Долгие поездки были главной проблемой в Казахстане»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок «Экибастуза» Чан-у Ким назвал главные проблемы во время адаптации в казахстанском футболе.

«Долгие поездки были главной проблемой. Путешествовали на поезде и играли на искусственном газоне, из-за чего мои мышцы сильно уставали. В таких условиях вероятность травмироваться выше. Слава богу, все обошлось без серьезных последствий», — цитирует Meta-ratings.kz Кима.

«Экибастуз» в 2023 году подписал корейского полузащитника, а в 2024-м он перешел в «Аксу», который снялся с чемпионата до начала сезона.

Источник: Meta-ratings.kz
Футбол
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