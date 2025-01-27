Чанов: «Было бы очень интересно, если бы Черчесов оказался в ЦСКА»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Думаю, было бы очень интересно, если бы Черчесов оказался в ЦСКА, — приводит Legalbet слова Чанова. — У него за спиной достижения: сборная, клубы, многих ребят он знает. С русским тренером всегда как-то веселее становится. Когда братья Березуцкие пришли после иностранных тренеров, было приятно слушать русскую речь. Правда, Николич говорит на русском, но все равно менталитет есть менталитет».

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела 6 матчей в Лиге наций и набрала 1 очко.