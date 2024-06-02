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Сегодня, 13:30

Чемпионат Казахстана по футболу: как смотреть трансляции матчей

Телеканал Qazaqstan покажет чемпионат Казахстана на русском языке
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Кержаков.
Фото ФК «Кайрат»
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Чемпионат Казахстана по футболу стартовал 1 марта и завершится 9 ноября.

В Казахстане смотреть премьер-лигу можно на общенациональных телеканалах Qazsport, Qazaqstan, Q Arena и Q Football.

В России следить за лигой Казахстана можно на телеканала Qazsport, Qazaqstan и Q Football. Они доступны на цифровом телевидении и в спутниковой системе. Необходимо оплатить подключение (сумма зависит от провайдера и города). Бесплатно смотреть можно на сайтах телеканалов: qazsporttv.kz и qazaqstan.tv.

Обратите, внимание, что трансляция матчей на Qazsport ведется на двух языках — казахском и русском. Qazaqstan транслирует только на казахском.

Напомним, Александр Кержаков назначен на пост главного тренера «Кайрата» из Алма-Аты. Ранее российский специалист работал в сербском «Спартаке», кипрской «Кармиотиссе», «Пари НН», «Томь» и юношеской сборной России.

Александр Кержаков
Футбол
ФК Кайрат
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