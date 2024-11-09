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Сегодня, 11:41

Источник: Черчесов до прихода в сборную Казахстана знал о возможной отставке Барменкулова

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов до прихода в национальную команду знал о возможной отставке президента Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адилета Барменкулова, сообщает Legalbet.

По данным источника, Черчесов был в курсе возможных изменений в КФФ и был готов к ним. Черчесов не был знаком с Барменкуловым и сам настоял на том, чтобы в его штаб входили местные тренеры. По инициативе российского специалиста в тренерский штаб был приглашен главный тренер молодежной сборной Казахстана.

В контракте между КФФ и Черчесовым есть пункт о неустойке: если тренера хотят забрать в другую команду, то за него (или он сам) должны заплатить 1 миллион евро. В случае, если КФФ захочет расстаться со специалистом, федерация должна заплатить ему аналогичную сумму в качестве компенсации.

Адлет Барменкулов покинул пост президента КФФ 8 ноября 2024 года. Он возглавлял организацию с 2022 года.

Станислав Черчесов тренирует сборную Казахстана с июля 2024 года. Под его руководством команда провела 4 матча, потерпела 3 поражения и 1 раз сыграла вничью. За все 4 встречи казахи не забили ни одного гола и пропустили 8 мячей.

Источник: Legalbet

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