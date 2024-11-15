Черчесов — журналисту об удалении Марочкина: «Красная карточка не доставила радости. У тебя красная шапочка, может тебе доставила?»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов на пресс-конференции после поражения от Австрии (0:2) в Лиге наций ответил на вопрос об удалении защитника Александра Марочкина.

34-летний футболист сборной Казахстана получил красную карточку на 23-й минуте.

«Красная карточка не доставила радости мне. Вам доставила? У тебя красная шапочка, может тебе радости доставила (обращается к журналисту). Это мы проанализируем в команде. Безответственно он сыграл», — цитирует Черчесова Meta-ratings.kz.

После 5 туров сборная Казахстана с 1 очком замыкает третью группу Лиги B. Черчесов возглавляет национальную команду с июля. Казахстан потерпел четвертое подряд поражение под руководством российского специалиста.