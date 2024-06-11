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Сегодня, 03:48

Черчесов не будет руководить сборной Казахстана в матче с Азербайджаном

Сергей Разин
корреспондент
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Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов рассказал, когда Станислав Черчесов официально вступит в должность главного тренера Казахстана.

«Пока идет процедура подписания контракта между специалистом и федерацией. Обсуждаем все детали и нюансы. Думаю, с завтрашнего дня, 11 июня, Черчесов приступит к работе с национальной командой. Но на товарищеском матче против Азербайджана он будет присутствовать в качестве зрителя. Полноценно о своей готовности Станислав Саламович скажет сам, у него есть личные вопросы, которые он уже решает, чтобы в ближайшее время переехать в Казахстан», — приводит слова Барменкулова Sport24.

Станислав Черчесов. Черчесов принял сборную Казахстана, но июньские товарняки смотрит со стороны. Осталась одна игра — с Азербайджаном

Сборная Казахстана объявила о назначении 60-летнего российского специалиста 3 июня. Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Он возглавлял команду с августа 2021 года по июль 2023 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-655249-cherchesov-ne-budet-rukovodit-sbornoy-kazakhstana-v-matche-s-azerbaydzhanom
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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