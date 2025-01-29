Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 10:42

Черчесов не ожидал отставки с поста главного тренера сборной Казахстана

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Увольнение с поста главного тренера сборной Казахстана стало неожиданностью для Станислава Черчесова, сообщает «ВсеПроСпорт» со ссылкой на источник, близкий к Казахстанской федерации футбола (КФФ).

По данным источника, 2 февраля 61-летний россиянин собирался вылетать на сборы клубов для просмотра игроков национальной команды Казахстана и обсуждал с КФФ проведение десятидневных сборов в Турции перед первым отборочным матчем ЧМ-2026 с Уэльсом.

27 января стало известно об отставке Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана, который он занял летом 2024 года. Под руководством российского специалиста, казахи потерпели 5 поражений и 1 раз сыграли вничью в 6 матчах, не забив ни одного мяча и пропустив 15.

Источник: «ВсеПроСпорт»
1
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Читайте также
Молодежная сборная России пропустит Евро-2027 и Олимпиаду-2028
Силы ПВО за ночь уничтожили 104 украинских беспилотника над девятью регионами РФ
Наингголана арестовали по подозрению в контрабанде кокаина
Politico раскрыла детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
Фицо заявил об отправке Зеленским ему протокола несостоявшейся встречи
Унизил уровень РПЛ, назвал «Спартак» клубом для интриг. Что Александр Кокорин сказал в интервью Смолову
Популярное видео
Когда сыграет Ткачев? Скандал в матче «Локо» — «Динамо»
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Никитин против лакроссов, Ротенберг подарил будильник журналисту
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя