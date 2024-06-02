Черчесов опроверг информацию о переговорах со сборной Казахстана: «Много, что пишут»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о переговорах со сборной Казахстана.

Специалист приехал на московский стадион «Лужники», чтобы посетить финал FONBET Кубка России, в котором сыграют «Балтика» и «Зенит».

«Сборная Казахстана? Много, что пишут. Читаю, что я где-то. Но я же здесь (в «Лужниках»)» — сказал Черчесов «СЭ».

В воскресенье, 2 июня издание Sport24 сообщило, что Черчесов отправился в Астану на заключительный этап переговоров со сборной Казахстана. Источник утверждал, что 60-летний россиянин может подписать контракт по схеме «2+1».

Станислав Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года по июль 2021 года. Под его руководством национальная команда дошла до 1/4 финала домашнего ЧМ-2018.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Тренер возглавлял команду с декабря 2021 года по июль 2023 года.