Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 07:32

Черчесов отказался вести переговоры с другими клубами пока работает в сборной Казахстана

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов не планирует вести переговоры с другими командами в ближайшее время.

По информации Legalbet, российский специалист не будет общаться с представителями других клубов или сборных пока у него есть действующий контракт.

Сборная Казахстана под руководством Станислава Черчесова продлила серию без побед до шести матчей — 5 поражений и 1 ничья. В этих играх Казахстан не забил ни одного гола и пропустил 15 мячей, установив антирекорд Лиги наций.

Источник: Legalbet
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
ППрезидент РФС заговорил про Дзюбу и ЧМ-2026, Круговой вышел в маске коня. Что произошло после матча Россия - Сирия
В мире осудили недопуск России к отбору ЧМ-2026
Трамп предложил назначить на должность министра образования США Линду Макмэхон
Онколог предупредил о связи хеликобактерной инфекции с раком желудка
Корабль «Прогресс МС-28» увел МКС от столкновения с космическим мусором
Россия и Сирия сыграют 19 ноября в Волгограде
Сегодня
Вчера
Неделя