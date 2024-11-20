Черчесов отказался вести переговоры с другими клубами пока работает в сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов не планирует вести переговоры с другими командами в ближайшее время.

По информации Legalbet, российский специалист не будет общаться с представителями других клубов или сборных пока у него есть действующий контракт.

Сборная Казахстана под руководством Станислава Черчесова продлила серию без побед до шести матчей — 5 поражений и 1 ничья. В этих играх Казахстан не забил ни одного гола и пропустил 15 мячей, установив антирекорд Лиги наций.