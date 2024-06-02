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Сегодня, 12:21

Источник: Черчесов отправился в Астану на заключительный этап переговоров со сборной Казахстана

Виктория Кравченко
Станислав Черчесов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский тренер Станислав Черчесов вылетел в Астану на заключительный этап переговоров со сборной Казахстана, сообщает Sport24. Он подпишет контракт сроком на 2+1.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», с которым тренер два раза выиграл чемпионат Венгрии и Кубок страны.

С августа 2016-го по июль 2021 года Черчесов возглавлял сборную России, под его руководством команда на домашнем чемпионате мира в 2018 году дошла до 1/4 финала.

Ранее Магомед Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана.

Источник: https://sport24.ru/football/news-652752-cherchesov-vyletel-v-astanu-na-zaklyuchitelnyy-etap-peregovorov-so-sbornoy-kazakhstana
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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