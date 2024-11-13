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Черчесов — журналисту: «Салманович? Я Саламович, по-русски — Приветович»

Руслан Минаев
Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил журналисту, который неправильно произнес его отчество.

На пресс-конференции перед матчем сборной Казахстана против Австрии в Лиге наций журналист назвал тренера «Станиславом Салмановичем».

«Я тоже могу обидеться, мое отчество неправильно называют. Но ничего, мы не обидчивые, так что я привык. По-русски — Приветович», — сказал Черчесов.

Станислав Черчесов. Черчесова опять критикуют в Казахстане. Теперь — за безобидную шутку

13 октября после матча Лиги наций со Словенией (0:1) Черчесов принял участие в пресс-конференции, в ходе которой ему задали вопрос на казахском языке. Тренер с иронией ответил журналисту, одетому в футболку «ПСЖ»: «Ты по-французски сейчас говоришь?» Это вызвало широкий резонанс в казахстанском обществе.

Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу

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