Черчесов — журналисту: «Салманович? Я Саламович, по-русски — Приветович»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил журналисту, который неправильно произнес его отчество.

На пресс-конференции перед матчем сборной Казахстана против Австрии в Лиге наций журналист назвал тренера «Станиславом Салмановичем».

«Я тоже могу обидеться, мое отчество неправильно называют. Но ничего, мы не обидчивые, так что я привык. По-русски — Приветович», — сказал Черчесов.

13 октября после матча Лиги наций со Словенией (0:1) Черчесов принял участие в пресс-конференции, в ходе которой ему задали вопрос на казахском языке. Тренер с иронией ответил журналисту, одетому в футболку «ПСЖ»: «Ты по-французски сейчас говоришь?» Это вызвало широкий резонанс в казахстанском обществе.