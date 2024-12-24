Черчесов поделился, чем занимается на фоне слухов об отставке из сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов на фоне слухов о своем увольнении опубликовал в соцсетях пост, отметив, что продолжает пристально следить за успехами игроков национальной команды в Европе.

«Продолжаю внимательно следить за успехами наших игроков в европейских чемпионатах. Вчера наш нападающий Абат Аймбетов забил гол за «Адана Демирспор» в чемпионате Турции. Это уже третий гол Абата в последних трех матчах. Буквально сегодня позвонил Абату, поздравил и пожелал не сбавлять обороты. Он талантливый парень, и все еще впереди», — написал Черчесов.

Ранее «СЭ» стало известно, что юристы Казахстанской федерации футбола готовят документы для досрочного расторжения контракта с 61-летним тренером. Однако во вторник, 24 декабря, КФФ опровергла информацию об отставке Черчесова. Позже казахстанский спортивный журналист Ануар Абдрахманов заявил «СЭ», что в федерации пока нет окончательного решения по этому вопросу.

Российский специалист возглавляет национальную команду Казахстана с июня 2024 года. Под его руководством сборная провела 6 матчей в Лиге наций, один раз сыграв вничью и потерпев 5 поражений подряд с общей разницей мячей 0-15.