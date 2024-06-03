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Сегодня, 13:37

Черчесов объявил о том, что станет главным тренером сборной Казахстана

Виктория Кравченко
Станислав Черчесов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский тренер Станислав Черчесов подтвердил, что возглавит сборную Казахстана.

«Мы ударили по рукам. Принципиальное решение о том, что я возглавлю сборную Казахстана по футболу — принято! Сейчас обсуждаем и согласовываем последние детали», — цитирует тренера «Московский комсомолец».

В воскресенье, 2 июня, президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов заявил, что 60-летний россиянин является основным кандидатом на пост. При этом сам Черчесов утверждал, что никто из КФФ не вел с ним переговоров.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Российский специалист возглавлял команду с августа 2021 года по июль 2023 года.

Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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Источник: Черчесов прилетел в Астану для подписания контракта со сборной Казахстана

Сборная Казахстана объявила о назначении Черчесова на пост главного тренера