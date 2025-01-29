Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 10:20

Черчесов получит 500 тысяч евро за отставку из сборной Казахстана

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Станислав Черчесов получит 500 тысяч евро в качестве компенсации за отставку с поста главного тренера сборной Казахстана, сообщает «ВсеПроСпорт» со ссылкой на источник, близкий к Казахстанской федерации футбола (КФФ).

По данным источника, 61-летний российский специалист удовлетворен суммой, предложенной КФФ, однако на данный момент стороны еще не подписали бумаги.

Черчесов возглавлял национальную команду Казахстана с лета 2024 года. Под его руководством сборная потерпела 5 поражений и 1 раз сыграла вничью в 6 матчах, не забив ни одного гола и пропустив 15.

Источник: «ВсеПроСпорт»
1
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Читайте также
Унизил уровень РПЛ, назвал «Спартак» клубом для интриг. Что Александр Кокорин сказал в интервью Смолову
Силы ПВО за ночь уничтожили 104 украинских беспилотника над девятью регионами РФ
Politico раскрыла детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
Фицо заявил об отправке Зеленским ему протокола несостоявшейся встречи
Наингголана арестовали по подозрению в контрабанде кокаина
Молодежная сборная России пропустит Евро-2027 и Олимпиаду-2028
Популярное видео
Когда сыграет Ткачев? Скандал в матче «Локо» — «Динамо»
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Никитин против лакроссов, Ротенберг подарил будильник журналисту
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя