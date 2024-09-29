Черчесов посетит финал Кубка Казахстана

Сегодня, 29 сентября, главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов посетит финальный матч Кубка страны. Встреча состоится Алма-Ате — сыграют бывшая команда Дмитрия Парфенова «Актобе» и «Атырау».

4 октября сборная соберется в том же городе, откуда на следующий день вылетит в Австрию, где к ней присоединятся легионеры, включая зенитовца Нуралы Алипа.

5 октября начнется мини-сбор перед матчем с австрийцами в Лиге наций — он пройдет 10 октября в Линце.

13 октября Казахстан примет в Алма-Ате Словению.