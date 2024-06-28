Черчесов повздорил с журналистом, который задал ему вопрос на казахском: «По-осетински можно тебе отвечать?»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов на пресс-конференции повздорил с местным журналистом.

60-летний специалист остался недоволен, что представитель прессы задал вопрос на казахском языке. Диалог привело издание Tengri Sport.

Черчесов: Я извиняюсь, вы откуда?

Журналист: Я из Казахстана.

Черчесов: Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?

Журналист: Давайте, отвечайте.

Черчесов: Но ведь никто не поймет.

Сборная Казахстана объявила о назначении Черчесова 3 июня. До этого его последним местом работы был венгерский «Ференцварош». Он возглавлял команду с августа 2021 года по июль 2023 года.