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Сегодня, 10:06

Источник: Черчесов прилетел в Астану для подписания контракта со сборной Казахстана

Виктория Кравченко
Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский тренер Станислав Черчесов прилетел в Астану, сообщает Metaratings.kz. Специалист был замечен в Доме футбола.

По данным источника, он в ближайшее время подпишет контракт с Казахстанской федерацией футбола (КФФ).

В воскресенье, 2 июня, президент организации Адлет Барменкулов заявил, что 60-летний россиянин является основным кандидатом на пост. Сам тренер сообщил, что с ним никто не связывался по поводу назначения.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Российский специалист возглавлял команду с августа 2021 года по июль 2023 года.

В пятницу, 31 мая Казахстанская федерация футбола сообщила, что Магомед Адиев, тренировавший сборную страны с апреля 2022 года, покидает свой пост и сосредоточится на работе в «Ахмате».

Источник: https://metaratings.ru/news/stanislav-cherchesov-priletel-v-astanu-i-podpishet-kontrakt-so-sbornoi-kazakhstana-369277/
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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